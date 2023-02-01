Общество 01 февраля 2023, 15:35 Россиянам рассказали, как выстроить общение с подростками Родителям подростков стоит разговаривать с ними в дружеской форме

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С детьми в подростковом возрасте не рекомендуется разговаривать в назидательной форме. О правилах выстраивания общения с подростками рассказала кандидат психологических наук Светлана Шишкова в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, в таком возрасте никогда не сработают какого-либо рода запреты, поэтому родителям стоит выстраивать диалог в дружеской форме.

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Также очень важно донести ребенку, что он желанен, ценен и любим. Кроме того, психолог порекомендовала при общении с подростками не использовать разного рода сравнения с другими.