Россиянам рассказали, как выйти на пенсию в 50 лет

Многодетные матери имеют право выйти на пенсию досрочно. Пенсионный возраст будет снижен в зависимости от количества детей, сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарии.

«Пенсионный возраст многодетных матерей, воспитавших детей до достижения ими возраста восьми лет, может быть снижен на три-десять лет в зависимости от количества детей», — заявили в ПФР.

Право многодетный матерей на досрочный выход на пенсию прописан в законодательстве. Чтобы специалисты провели предварительную оценку пенсионных прав, женщинам нужно заранее обратиться с документами в управление ПФР.

Если у россиянки трое детей, то ее пенсионный возраст составит 57 лет. Если женщина родила четверых детей, то она сможет больше не работать в 56 лет. Для матерей пятерых и более детей предусмотрен выход на пенсию в 50 лет.

«Обязательными условием для назначения досрочной пенсии перечисленных категорий женщин является отсутствие в отношении детей факта лишения родительских прав либо отмены усыновления», — уточнили в ПФР.

Еще многодетным матерям нужно будет иметь страховой стаж и необходимый размер индивидуального пенсионного коэффициента.