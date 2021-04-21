Россиянам рассказали, как выйти на пенсию раньше срока

Не все знают, что в России возможен досрочный выход на пенсию. Например, в случае, когда человек предпенсионного возраста потерял работу из-за сокращения штата или ликвидации организации. Об этом рассказала аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.

Потерявший работу россиянин также должен стоять на учете в службе занятости, где его не смогли трудоустроить.

«В этом случае служба занятости предлагает досрочное назначение пенсии. Досрочное — это максимум за два года до наступления пенсионного возраста, который в 2021 году составляет 56,5 лет у женщин и 61,5 лет у мужчин», — передало агентство «Прайм» ее слова.

Среди других ограничений — претендент на досрочную пенсию должен иметь страховой стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, а также за время работы накопить 21 пенсионный балл и более. Количество баллов зависит от суммы уплаченных в ПФР страховых взносов.

Тем не менее существует ряд профессий, которым положена досрочная пенсия. К ним относятся металлурги, шахтеры, водители общественного транспорта и другие. Также это касается жителей Крайнего Севера, многодетных матерей и людей с большим стажем работы.

В ПФР начали напоминать россиянам о невыплаченных пенсионных накоплениях. В крупных городах сумма может достигать 80 тысяч рублей.