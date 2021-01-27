Россиянам рассказали, как выявить «черных» коллекторов
«Профессиональный коллектор никогда не возьмет наличными, никогда не продиктует номер своей карточки и никогда не пообещает самостоятельно положить их на счет для погашения. Он может дать реквизиты, подробно рассказать о способах погашения, но деньги в руки не возьмет никогда<…>», — передает РИА «Новости» слова президента НАПКА.
Махтиев также напомнил, что взыскатель при контакте с должником должен называть свою фамилию, имя, отчество и организацию, от имени которой он совершает действия по взысканию.
Если человек не услышал полную информацию, то стоит переспросить. Мошенники такие вопросы пропускают и начинают сразу требовать деньги. Эксперт подчеркнул, что профессионал всегда может представить всю информацию. Также данные необходимо проверить в реестре на сайте ФССП.
Кроме того, «черные» коллекторы часто не дают должнику и слова сказать. Они повышают тон и допускают в речи матерные слова. Также по закону коллектор может звонить не чаще двух раз в неделю.
Как отметил эксперт, с «черными коллекторами» нужно незамедлительно прекращать общение, а также обратиться в правоохранительные органы или оставить обращение на сервисе «Добро Пожаловаться».