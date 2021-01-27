Россиянам рассказали, как выявить «черных» коллекторов

Чтобы не стать жертвой «черных» коллекторов, нужно знать, чем они отличаются от профессионалов. Например, стоит задуматься, когда сотрудник диктует номер своей карточки. Об этом рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

«Профессиональный коллектор никогда не возьмет наличными, никогда не продиктует номер своей карточки и никогда не пообещает самостоятельно положить их на счет для погашения. Он может дать реквизиты, подробно рассказать о способах погашения, но деньги в руки не возьмет никогда<…>», — передает РИА «Новости» слова президента НАПКА.

Махтиев также напомнил, что взыскатель при контакте с должником должен называть свою фамилию, имя, отчество и организацию, от имени которой он совершает действия по взысканию.

Если человек не услышал полную информацию, то стоит переспросить. Мошенники такие вопросы пропускают и начинают сразу требовать деньги. Эксперт подчеркнул, что профессионал всегда может представить всю информацию. Также данные необходимо проверить в реестре на сайте ФССП.

Кроме того, «черные» коллекторы часто не дают должнику и слова сказать. Они повышают тон и допускают в речи матерные слова. Также по закону коллектор может звонить не чаще двух раз в неделю.

Как отметил эксперт, с «черными коллекторами» нужно незамедлительно прекращать общение, а также обратиться в правоохранительные органы или оставить обращение на сервисе «Добро Пожаловаться».