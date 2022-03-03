Россиянам рассказали, как выглядеть более стройным на фото

Для того, чтобы получаться хорошо на фотографиях, необходимо перестать бояться камеру и расслабить тело при позировании. Таким советом поделилась тренер по позированию и походке, эксперт по риторике тела Евгения Кулешова, написал сайт «Аргументы и факты».

Когда тело замирает в позе эмбриона, голова буквально вжимается в шею, плечи подтягиваются к ушам, возникает живот и второй подбородок. Позирующий человек должен осознать, что фотограф с камерой совершенно не опасен, и научиться расслабляться перед ним.

Еще одну ошибку, которую допускают во время фотосессии люди, это желание стать боком к камере. При такой позе бедра будут казаться более тяжелыми, при это будет виден живот. Чтобы такого не произошло, можно сделать фото в позе «Шаг». Его нужно сделать широким, а плечи развернуть немного на камеру.

Кулешова также не советует стоять к камере прямо, чтобы не казаться больше. Очень эффективный прием — перенести вес на одну ногу, которая стоит дальше от камеры. Такое решение поможет выглядеть меньше на пару размеров.