Россиянам рассказали, как вычислить небезопасный для купания водоем

Даже самые популярные среди людей водоемы могут оказаться небезопасными для купания. О том, как понять, где можно купаться, а где нет, рассказали журналисты «Ридуса».

По их словам, первое, на что стоит обратить внимание, есть ли рядом с водоемом промышленное предприятие. С заводов и фабрик в воду могут сливаться различные отходы, способные вызывать проблемы со здоровьем. Человек после купания в таком водоеме может получить отравление или аллергию.

Водоемы, которые используются для водопоя домашних животных, также могут быть непригодными для купания. В такой воде могут жить паразиты и бактерии, которых переносят эти животные.

Небезопасными являются и те водоемы, в которых люди стирают белье или использую воду для мойки машин. В воду могут легко попасть химикаты или бактерии.