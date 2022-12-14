14 декабря 2022, 03:03
Россиянам рассказали, как выбрать вкусные мандарины
Специалисты Роскачества дали советы по выбору вкусных мандаринов. Об этом сообщило издание «Подмосковье сегодня».
При выборе между двумя плодами одинакового размера следует остановиться на более тяжелом — он сочнее, уточнил сайт «Дни.ру». Также не стоит брать слишком крупные мандарины — часто они менее сладкие.
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«А если покупаете коробку, то проверьте, чтобы она была в идеальном состоянии. Целая и сухая, иначе можно обнаружить на дне много гнили», — заключили в Роскачестве.
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Еда
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