Общество 14 декабря 2022, 03:03 Россиянам рассказали, как выбрать вкусные мандарины

Читать 360tv в

Специалисты Роскачества дали советы по выбору вкусных мандаринов. Об этом сообщило издание «Подмосковье сегодня».

При выборе между двумя плодами одинакового размера следует остановиться на более тяжелом — он сочнее, уточнил сайт «Дни.ру». Также не стоит брать слишком крупные мандарины — часто они менее сладкие.

Реклама

«А если покупаете коробку, то проверьте, чтобы она была в идеальном состоянии. Целая и сухая, иначе можно обнаружить на дне много гнили», — заключили в Роскачестве.

Реклама