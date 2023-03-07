Общество 07 марта 2023, 01:47 Россиянам рассказали, как выбрать цветы на 8 Марта Роспотребнадзор посоветовал при покупке цветов выбирать нераскрывшиеся бутоны freepik

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При выборе букета следует обратить внимание на цветы с полураскрытыми бутонами и без дополнительных украшений на них. Стебель не должен быть сухим, пояснил Роспотребнадзор.

«Хорошим признаком свежести при покупке цветов является наличие так называемой „рубашки“ или „рубашечного листа“. Это нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и обрамляют полураспустившийся бутон», — говорится в сообщении ведомства.

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Продавцы часто удаляют «рубашечный лист», чтобы придать цветку эстетичный вид. Бутон должен быть раскрыт наполовину и иметь эластичные лепестки. У свежего цветка отогнутый лепесток легко возвращается на место, отметили в пресс-службе Роспотребнадзора. Отсутствие украшений на бутоне также может служить признаком свежести цветов.

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Чтобы цветы стояли долго, не стоит оставлять их долго без воды, нужно не допускать резких перепадов температуры. Перед тем, как поставить в воду, стебли нужно подрезать, отметили в ведомстве.