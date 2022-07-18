Россиянам рассказали, как выбрать спелый арбуз

Эксперты Роскачества назвали признаки, по которым можно определить спелость арбуза. Об этом написал сайт ugra-news.ru.

Качественный арбуз должен быть целым и чистым. Корка должна иметь скорее матовый, чем глянцевый тон. Полоски на арбузе должны быть четкими и яркими. Важно обратить внимание на желтое пятно, которое остается в месте, в котором ягода касалась земли, написало ИА Nation News. Пятно должно быть только одно, ярко-желтого цвета — это показывает, что арбуз дозрел и был вовремя собран.