Россиянам рассказали, как выбрать сладкую черешню

Лучше всего покупать черешню в июне, так как именно в этом месяце на прилавках можно найти наиболее сладкие сорта. Прежде всего стоит обратить внимание на цвет ягод, рассказала доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ имени Плеханова Ирина Махонина.

По словам эксперта, сладкие сорта черешни обладают блестящей темно-вишневой кожицей. Такой цвет говорит о насыщенном вкусе, а блестящая поверхность является показателем свежести.

«Ягоды при надавливании должны сохранять плотность. Если черешня мягкая, то она либо перезрелая, либо порченая», — сказала Махонина агентству «Прайм».

Она добавила, что на ягодах не должно быть следов влаги, которая может сократить их срок хранения. Лучше всего выбирать черешню с плодоножкой, так как она сможет пролежать дольше. Если плодоножка темная, то это значит, что с момента сбора прошло уже много времени.

О содержании ядохимикатов можно узнать из декларации о соответствии. Документ на конкретную партию черешни должен предоставить продавец. Проверить его подлинность можно на сайте в Едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.