Общество 22 декабря 2022, 17:17 Россиянам рассказали, как выбрать пиротехнику

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Большинство россиян любят запускать фейерверки в новогоднюю ночь. О том, как выбрать пиротехнику, рассказала «Общественная служба новостей».

Для начала необходимо понять, какого эффекта хочется достичь при запуске фейерверков. Также человек должен определиться, сколько времени он хочет любоваться красивыми и разноцветными огнями в небе.

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Отмечается, что пиротехника различается и своими классами безопасности. Кроме того, при выборе салютов рекомендуется обратить внимание на калибр.

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