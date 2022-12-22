22 декабря 2022, 17:17
Россиянам рассказали, как выбрать пиротехнику
Большинство россиян любят запускать фейерверки в новогоднюю ночь. О том, как выбрать пиротехнику, рассказала «Общественная служба новостей».
Для начала необходимо понять, какого эффекта хочется достичь при запуске фейерверков. Также человек должен определиться, сколько времени он хочет любоваться красивыми и разноцветными огнями в небе.
Реклама
Отмечается, что пиротехника различается и своими классами безопасности. Кроме того, при выборе салютов рекомендуется обратить внимание на калибр.
Реклама
Новый год
Реклама
Реклама