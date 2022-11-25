25 ноября 2022, 06:09
Россиянам рассказали, как выбрать обогреватель
Эксперт по электрооборудованию Беляев посоветовал не покупать легкие обогреватели
Эксперт по электрооборудованию Андрей Беляев дал советы по выбору обогревателя. Об этом сообщил «Пятый канал».
Самым популярным вариантом является масляный обогреватель, уточнил сайт «Дни.ру». Чтобы сэкономить, лучше выбирать модели с термостатом, которые сами отключаются, когда в помещении становится тепло, пояснил Беляев.
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При выборе обогревателя стоит также обратить внимание на его вес. Легкие модели выполнены из некачественных материалов, поэтому следует брать те, что потяжелее.
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