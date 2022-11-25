Общество 25 ноября 2022, 06:09 Россиянам рассказали, как выбрать обогреватель Эксперт по электрооборудованию Беляев посоветовал не покупать легкие обогреватели

Читать 360tv в

Эксперт по электрооборудованию Андрей Беляев дал советы по выбору обогревателя. Об этом сообщил «Пятый канал».

Самым популярным вариантом является масляный обогреватель, уточнил сайт «Дни.ру». Чтобы сэкономить, лучше выбирать модели с термостатом, которые сами отключаются, когда в помещении становится тепло, пояснил Беляев.

Реклама

При выборе обогревателя стоит также обратить внимание на его вес. Легкие модели выполнены из некачественных материалов, поэтому следует брать те, что потяжелее.

Реклама