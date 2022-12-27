Общество 27 декабря 2022, 15:09 Россиянам рассказали, как выбрать новогодний подарок ребенку без ущерба для семейного бюджета Родители могут договориться с ребенком о подарке заранее

Читать 360tv в

Все дети в канун Нового года ждут волшебства, чуда и подарков от Деда Мороза. О том, как выбрать подарок без ущерба семейному бюджету, рассказала детский психолог Наталья Искра в интервью РИА ФАН.

По словам специалиста, с детьми можно заранее проговорить предельную сумму подарка, на которую стоит рассчитывать и ребенку, и родителям. Также детям следует напомнить и о том, что существуют не только материальные вещи, но и важнейшие духовные ценности.

Реклама

Психолог посоветовала дарить от Деда Мороза недорогой подарок, а уже от родителей выбирать то, о чем семья заранее договорилась.

Реклама