Общество 23 ноября 2022, 20:52 Россиянам рассказали, как выбрать качественную зимнюю одежду Товаровед Сироткина: лучший наполнитель для верхней зимней одежды — это пух

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Заместитель директора фонда «Центр независимой потребительской экспертизы» Алла Сироткина дала советы по выбору качественного пуховика или куртки. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Самым важным в одежде эксперт назвала наполнитель. Оптимально, если он на 80-90% состоит из пуха.

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«Во-первых, если большое количество пера, то наполнитель с большой долей вероятности начнет вылезать. Во-вторых, пух греет значительно больше, чем перо», — пояснила Сироткина.

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Она добавила, что также важны большое количество строчек на изделии и плотность наполнителя наощупь. Кроме того, стоит проверить молнию. Для этого ее нужно несколько раз расстегнуть и застегнуть.