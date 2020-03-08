Россиянам рассказали, как выбрать хороший парфюм

Если вы не заметили в общественном транспорте многочисленных мужчин с цветами и все еще не купили подарок своей женщине, то самое время зайти в магазин. Прекрасным презентом могут стать духи. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать самые лучшие.

Для начала нужно понимать, что туалетная вода и духи — не одно и тоже. Первые будут благоухать намного меньше, чем вторые.

Источник фото: rospotrebnadzor.ru

При выборе парфюма необходимо обратить внимание на этикетку. На ней обязательно должны быть наименование и адрес изготовителя. Затем производитель должен указать срок годности и написать условия хранения. Состав и парфюмерная композиция тоже должны указываться.

Когда вы покупаете флакон, послушайте запах. В магазине обязательно должны быть тестеры или бумажные полоски для ознакомления с парфюмом. Кроме того, вы можете попросить снять с упаковки целлофан или другую защиту, чтобы проверить содержимое.

Еще покупатель вправе попросить продавца проверить аэрозольный распылитель и показать сертификат соответствия. Стоит помнить, что вернуть или обменять купленный флакон нельзя.

На 8 Марта дарят не только парфюм. Самый распространенный подарок — цветы. Как рассказала «360» флорист Ирина Василькова, чтобы дольше сохранить свежесть букетов, нужно соблюдать простые правила. Розы необходимо подрезать каждый день и менять воду, а вот тюльпанам нужно всего лишь немного воды в вазе.