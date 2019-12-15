Россиянам рассказали, как выбрать хороший чай

Турецкие цитрусовые на российском рынке: как выбрать? Подробнее

В первую очередь необходимо внимательно посмотреть на упаковку. Она должна быть целой, без повреждений и содержать различные маркировки. В частности, производитель должен указать состав, дату изготовления и срок годности, а также способ приготовления напитка.

Если вы уже купили чай, то после вскрытия упаковки посмотрите на внешний вид продукта. Качественные чайные литья будут практически не отличаться друг от друга по цвету, размеру, скрученности и плотности. Также в пачке не должно быть чайной крошки, сломанных стеблей и листьев.

После заварки чая напиток должен получиться прозрачным, иметь насыщенный темный цвет, терпкий вкус, но при этом должен ощущаться нежный аромат. Если вы чувствуете запах сырости, гари или плесени, то лучше такой чай не пить.

Чтобы чай дольше сохранял свои качества и не портился, его следует оставлять в сухом, темном и прохладном месте.

По словам экспертов, чай содержит катехины, кофеин, L-теанин, танины и теафлавины. Эти вещества очень полезны для организма и выполняют антиоксидантную, противовоспалительную, антимикробную и другие функции.