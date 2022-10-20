Россиянам рассказали, как выбрать хорошие окна | 360°

Общество 20 октября 2022, 15:54 Россиянам рассказали, как выбрать хорошие окна utro.ru: у качественных окон профиль с толстыми стенками freepik

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Качественные окна невозможно определить на первый взгляд. Следует обращать внимание на то, что у них внутри, сообщил сайт utro.ru.

Необходимо смотреть на профиль окна. У него должны быть толстые стенки, полноценное армирование и достаточное количество камер для теплоизоляции.

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Кроме того, стоит обратить внимание на сам стеклопакет, а также на удобство и прочность уплотнителей, фурнитуры, замков и других деталей.

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Важную роль играет монтаж. Не следует покупать окна у компаний, которые не занимаются установкой. Лучше всего выбрать производителя, который предоставляет эту услугу и дает на нее гарантию. Некачественный монтаж даже хорошего окна приведет к тому, что оно не будет выполнять своих функций.

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