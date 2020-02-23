Россиянам рассказали, как выбрать дату свадьбы

Перед свадьбой пары начинают задумываться о том, какую именно дату выбрать для торжества. Кто-то отталкивается от примет и не женится в мае, так как будет «маяться». Многие просто хотят вступить в брак в тот день, когда цифры красиво сочетаются. Оказывается, у каждой даты и времени года есть свое значение для будущей семейной жизни.

Как рассказала нумеро-психолог Елена Солнечная, многим возлюбленным нравится выбирать для церемонии такие даты, как 07.07, 08.08 или 11.11. Но числа в этих парных сочетаниях несут разное значение и направляющий характер. В первую очередь, необходимо смотреть не на сами цифры, а на то, что с ними связано.

«Мы хотим удивиться, и находим удивление в красивости чисел. Но ведь каждый месяц имеет свою структуру, в этой структуре цифры 2,4,6 и 8 означают женское, двойственное начало. Самое важное значение этих чисел — интуитивное», — цитирует Солнечную радио Sputnik.

Мужское начало несут — 1,3,5,7,9. Под ними скрывается все материальное и ресурсное. Есть определенное закономерности и в выборе времени года. Чаще всего пары выбирают для свадьбы весну, лето и осень.

«Это время, когда идет заряд нашей внутренней „батарейки“. Весной она раскрывается, мы активизируемся. Если пара хочет быть активной внутри себя, играет свадьбу весной. Если партнеры наполнены, представляют друг для друга равные возможности, играют летом. Так они усиливают друг друга, начинают «светиться», становятся одним целым», — объяснила эксперт.

Осенние свадьбы подойдут для тех, кто хочет в будущем большую семью. Этот месяц означает плодородие и даст паре определенные возможности. Зима же несет за собой кармические браки. Свадьбу в холодное время года выбирают те, кто хочет что-то почерпнуть друг у друга.

Пока одни только выбирают дату свадьбы, другие делятся в Сети казусами со своих торжеств. В Twitter появился флешмоб с неловкими и смешными моментами бракосочетаний.