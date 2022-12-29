Общество 29 декабря 2022, 05:19 Россиянам рассказали, как выбрать безопасные фейерверки МЧС: покупать пиротехнику нужно только в специализированных магазинах РИА «Новости»

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Любая пиротехника должна продаваться в специализированных магазинах. При покупке следует обращать внимание на цельность ее упаковки и наличие инструкции по применению, заявили РИА «Новости» в ГУ МЧС России по Москве.

«Особое внимание необходимо уделить внешнему виду: упаковка не должна иметь дефектов, вмятин, налета серого или черного цвета», — отметил собеседник.

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По его словам, у товара должна быть инструкция на русском языке. В этикетке также указывается адрес изготовителя, срок хранения.

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Пиротехника условно делится на два типа: бытовая и специального назначения. Фейерверки относятся к первой группе, в обращении с ними не нужно особых навыков. А специальные изделия могут приобрести только профессионалы. Представитель столичного главка МЧС порекомендовал приобретать только сертифицированную продукцию.

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