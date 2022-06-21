Россиянам рассказали, как выбирать качественные суши

Суши — блюдо, которое нужно очень тщательно выбирать, поскольку там содержится сырая рыба, которая может быть разносчиком заболеваний, если куплена в непроверенном месте. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

«Прежде чем заказывать доставку, надо убедиться в том, что суши готовили в реально существующей компании, которая производит это блюдо. Желательно предварительно сходить в это кафе и посмотреть, в каких условиях готовится суши, какие там официанты, чистая ли у них спецодежда. Если что-то насторожит, не стоит там есть и тем более заказывать оттуда доставку по телефону или в интернете», — подчеркнула специалист.

На производстве должны четко соблюдаться санитарно-гигиенические нормы. Иначе употребление суши чревато такими последствиями как пищевые отравления, кишечная инфекция, дизентерия, сальмонеллез. Срок доставки не должен превышать 30-40 минут. А температура хранения при доставке должна быть не выше плюс шести градусов. Жара на улице — стопроцентная гарантия, что суши испортится быстрее, отметила Раева.