Общество 02 февраля 2023, 19:02 Россиянам рассказали, как внести в жизнь разнообразие Психолог Юлия Виноградова: между разными сферами жизни должен быть баланс

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В определенные периоды людям кажется, что их жизнь не наполнена никакими яркими моментами. О том, как сделать свои будни разнообразне, рассказала психолог Юлия Виноградова в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, разнообразить повседневность можно с помощью новых впечатлений и эмоций. Для этого отлично подойдет посещение выставок, фестивалей и спектаклей.

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Как сообщило Nation News, также не стоит уделять все внимание только одной жизненной сфере — тут важно соблюдать баланс.