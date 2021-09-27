Россиянам рассказали, как видеоигры влияют на психику

Психотерапевт сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online Мирослав Ясин объяснил, какое влияние оказывают видеоигры на психику человека. По его слова, игры сами по себе вреда не несут, однако при их злоупотреблении могут возникнуть некоторые отрицательные эффекты. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Существует некоторая „темная“ сторона. Многочасовые игры снижают способности произвольного внимания, могут приводить к замкнутости. При неумеренном времяпрепровождении за монитором опасность представляет снижение физической активности ребенка со всеми вытекающими последствиями», — рассказал эксперт.

Он добавил, что игра не обязательно приводит к зависимости. Ученые занимаются исследованием, почему одни люди впадают в эту зависимость, а другие нет. Чтобы такое времяпрепровождение не перетекло в болезнь, стоит ограничивать время пребывания в игре, пояснил Ясин.

Несмотря на отрицательные моменты, компьютерные игры также развивают и полезные навыки. Например, прокачивается логика, способность принимать решения, координация рука-глаз и так далее.