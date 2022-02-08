Россиянам рассказали, как вести себя в случае списания денег с банковского счета «ни за что»

Если становится понятно, что деньги списаны с банковского счета без конкретной на то причины, эксперты советую не медлить, а сразу же обратиться в сам банк. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.

По ее словам, если средства списались за какую-либо услугу, то доказать неправомерность такого списания практически невозможно. Настолько же сложно оспаривать списание задолженностей. Например, по кредитам перед этим банком или другими, за услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства или же перед операторами мобильной связи.

Однако, указала юрист, сейчас участились также и случаи, когда списание денег может оказаться результатом мошенничества. Похитить средства могут кибермошенники при помощи мобильного банка, в который у них каким-то образом появился доступ.

«Если имеются подозрения в совершении противоправных операций с вашим счетом, в частности, кражи с него денежных средств, следует обратиться в любое отделение полиции и написать заявление с просьбой возбудить уголовное дело по факту совершения преступления», — посоветовала Рыжкова.

Эксперт напомнила, что с текущего года жители России могут подать в суд на действия банковских сотрудников только после того, как они обратятся к финансовому уполномоченному. Чтобы сделать это, сначала необходимо направить в сам банк заявление и приложить к нему копии всех документов, которые могут подтвердить цель самого обращения.