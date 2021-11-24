Россиянам рассказали, как вести себя при встрече с агрессивными собаками

Россиянам рассказали, как избежать нападения бездомных собак на улице, а также как не вырастить агрессивное животное дома. Профессиональными советами поделился кинолог, специалист по коррекции агрессивного поведения у собак Анатолий Котенко, написало РИА ФАН.

Специалист отметил, что самое важное при встрече с агрессивной собакой на улице — не заходить на территорию, где она живет. В пределах своего дома животное ощущает наибольшую уверенность.

«Нужно понимать, что собаки, которые находятся на улице, как правило, имеют слабую нервную систему. Их агрессия формируется на недоверие. Если собака слабая, при виде человека она демонстрирует поведение избежания — убегает на безопасное расстояние. Если собака в себе уверенная — она не убегает, а выгоняет. Особенно, если находится на своей территории, в стае, если защищает свое потомство или кормовую базу. Здесь первая рекомендация — постараться не заходить на территорию, где они живут. Вероятность нападения в таких местах выше, здесь собака ощущает свою уверенность», — сообщил он.

Котенко добавил, что в случае столкновения с собаками на производственных или безлюдных территориях важно оставаться на месте, смотря в глаза животному. В некоторых случаях, если рядом имеется стена, то можно опереться на нее, чтобы собака не смогла напасть сзади. Это определенное психологическое давление, которое животные не выдерживают. А вот бросать камни или другие предметы в них нельзя, поскольку эти действия лишь усилят агрессию.

Тем хозяевам, у которых собаки бросаются на людей, Котенко советует воспитывать их не через давление и наказание, а через уважение и доброту.

«Если с детства шлепать щенка, у него закладывается недоверие. Он растет с мыслью, что хозяин опасен. Когда пес вырастает — показывает обратную реакцию — агрессию к своему хозяину», — заключил кинолог.