Россиянам рассказали, как вести себя на собеседовании

Чтобы получить желанную работу, к собеседованию нужно подготовиться и знать, как отвечать на вопросы и что спрашивать, передала «Вечерняя Москва». Эксперт рынка труда, генеральный директор агентства по работе с брендом работодателя Changellenge Андрей Алясов рассказал, как повысить свои шансы на получение желаемой вакансии.

Работодателям и рекрутерам важно понять, что соискатель действительно замотивирован работать в конкретном месте. Если разница в навыках между кандидатами небольшая, но один хочет получить работу больше другого, скорее всего, выбор падет на него. Поэтому свою мотивацию важно продемонстрировать на собеседовании.

«Я бы спросил про стратегию на ближайшие три–четыре года, про потенциальное развитие в рамках этой позиции через те же самые три–четыре года. Не надо спрашивать, что будет через полгода–год: срок в три–пять лет покажет, что человек замотивирован надолго. И еще я бы спросил: „Если получу эту позицию, какие три совета вы мне дали бы, как преуспеть в этой роли?“ Если спросить напрямую, по каким критериям отбирают, на этот вопрос могут не ответить. А так, возможно, получится узнать ответ», — сказал Алясов.