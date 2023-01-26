Общество 26 января 2023, 17:44 Россиянам рассказали, как вести себя на кассе при несоответствии ценников в магазине

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Многие покупатели часто сталкиваются с проблемой, когда ценники на витринах не совпадают с конечной стоимостью товара при расчете на кассе. О том, как правильно вести себя в этой ситуации, сообщил «ФедералПресс».

В первую очередь, при несоответствии ценников во время расчета необходимо обратиться к администратору магазина и рассказать о возникшей проблеме. Магазин обязан продать товар по той же цене, которая указана на витрине.

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Также при совершении покупки в случае несоответствия цены продавец обязан компенсировать покупателю разницу в стоимости или же полностью вернуть всю сумму.