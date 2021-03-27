Россиянам рассказали, как весна влияет на психику

Популярное выражение «весеннее обострение», обозначающее психическое состояние людей, оказывается не имеет отношение к самой весне. Об этом рассказал врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович.

«Весной, наоборот, удлиняется световой день, становится теплее, все зацветает, распускается. Что касается „весенних обострений“, я в них не верю именно как специалист, потому что обострения начинаются зимой, а к весне они развиваются настолько сильно, что становятся ощутимы», — рассказал врач в интервью радиостанции Sputnik.

При этом специалист отметил, что весной можно заметить изменение гормонального фона, которое, вероятно, обеспечивает «определенный подъем».

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