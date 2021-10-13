Россиянам рассказали, как вернуть потраченные на лекарства деньги

Россияне могут получить налоговый вычет за покупку лекарств для себя или членов своей семьи. Налог можно уменьшить на сумму потраченных денег на лекарства, написало агентство «Прайм».

Социальный налоговый вычет можно получить лишь за те лекарства, которые прописал врач. Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова рассказала, что вернуть деньги можно двумя способами.

В первом — для того, чтобы работодатель не удерживал налог с зарплаты, нужно предоставить в налоговый орган заявление о подтверждении права на вычет, а также чеки и справки о лекарствах. Сделать это нужно до конца года, когда были куплены препараты. В течение 30 дней налоговая инспекция выдаст уведомление, которое надо передать работодателю.

Второй способ подразумевает подачу в налоговую инспекцию заявления о возврате излишне уплаченного НДФЛ, а также декларацию и подтверждающие документы. Сделать это необходимо в течение трех лет после покупки препаратов.

«Произведенные расходы на лекарства будут возвращены на указанный счет в пределах суммы уплаченного НДФЛ, но не больше 120 тысяч рублей, соответственно», — рассказала адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.

Минстрой России предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья, но министерство финансов идею не поддержало.