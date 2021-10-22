Россиянам рассказали, как вернуть потерянную пенсию

Среди россиян есть те, кто в 90-е годы потерял документы о рабочем стаже, поэтому сейчас получают маленькую пенсию. Но они имеют возможность добиться увеличения выплат. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В 90-е многие организации шли по пути уничтожения документов, не передавали их в архив. Тем гражданам, которые потеряли документы о стаже, необходимо в судебном порядке доказать свое право на получение соответствующих стажевых лет и пенсионных коэффициентов», — рассказала эксперт в беседе с Ura.ru.

Она отметила, что ПФР, по решению органа суда, рассчитает пенсию по средней заработной плате отрасли, начислит пенсионные баллы, стаж. Для подтверждения стажа можно использовать любой документ. В частности, суды принимают во внимание свидетельства сослуживцев.

Ранее россиянам рассказали, что некоторые категории граждан могут выйти на пенсию досрочно. В частности, это касается безработных предпенсионеров, людей предпенсионного возраста с большим стажем работы и многодетных женщин.