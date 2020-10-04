Россиянам рассказали, как вернуть отправленные мошенникам деньги

Если вас обманули мошенники при покупке товара через интернет-сервисы, то шансы вернуть деньги есть. Главное — действовать «по горячим следам» и оперативно обратиться в полицию.

Об этом в разговоре с агентством «Прайм» рассказала руководитель практики уголовного права Национальной юридической службы «Амулекс» Алена Зеленовская. При это, по ее словам, просить банк отменить транзакцию смысла не имеет.

Как объяснила Зеленовская, в том случае, если транзакция была инициирована владельцем карты, то кредитная организация не сможет ничего сделать. Если мошенники завладели данными о любой информации о карте, будь то номер, СVV-код, пин-код, или код подтверждения операции, то вернуть деньги путем отмены транзакции, обратившись в банк, не получится.

А вот в полицию обратиться надо незамедлительно. В заявлении лучше всего подробно изложить все обстоятельства. Нужно вспомнить имена «менеджеров», сделать скриншоты с исходящими номерами телефонов, информации о карте получателя, а также написать другие важные сведения.

Гражданин сможет вернуть свои деньги только в том случае, если правоохранители задержат мошенников. Основанием для возбуждения уголовного дела может быть ущерб больше 2500 рублей.

Если вам позвонил абонент с неизвестного номера, даже если он назвался работником банка, ему нельзя сообщать никакую конфиденциальную информацию. В том числе, паспортные данные, коды из СМС, номера банковских карт, и тем более, CVC-коды.