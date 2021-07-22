Россиянам рассказали, как вернуть деньги за путевку в случае положительного теста на ковид

Туристы, купившие путевки на заграничные курорты, опасаются положительного теста на коронавирус перед началом поездки. О том, как не потерять день за тур, рассказали специалисты страховых компаний, написал «ФедералПресс».

Для путешественников стало доступно новое предложение — страховка от невыезда. Если ПЦР-тест у туриста окажется положительным, страховая компания возместит потраченные деньги на путевку.

В среднем, стоимость такой страховки составляет 5% от тура. Например, семье из трех человек, которая запланировала отпуск в Турции, она обойдется примерно в 10 тысяч рублей.

Перед обращением в страховую компанию за возмещением денежных средств стоит пригласить врача на дом и получить от него справку, которая подтвердит положительный диагноз.