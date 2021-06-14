Россиянам рассказали, как вернуть деньги за бракованный товар

Далеко не всегда в магазинах продаются качественные товары. Иногда покупателям попадаются изделия с браком, которые можно вернуть. При этом для возврата существуют определенные правила.

Сначала стоит определить, относится ли купленный товар к технически сложным устройствам. Об этом заявил глава псковской областной общественной организации защиты прав потребителей «Наше право» Александр Алексеев.

«Если вы купили технически сложный товар и сразу установили его недостаток, то вы имеете право его вернуть и потребовать возврата оплаченных денег либо замены на аналогичный товар в течение 15 дней», — процитировала Алексеева газета «Известия».

Если товар не попадает под эту категорию, то вернуть его можно в течение гарантийного срока. Для возврата нужно обратиться в магазин и в свободной форме изложить просьбу забрать, обменять или отремонтировать товар. В заявлении обязательно нужно обозначить конкретное требование.

«Законом предусматриваются свои сроки для каждого из них: возврат денег должен быть осуществлен в течение 10 дней с момента предъявления требования, замена на аналогичный товар — семь дней при наличии товара на складе, гарантийный ремонт — 45 дней», — пояснил глава общественной организации.

Если магазин отказывается выполнять требования, то следующим шагом будет обращение в суд.