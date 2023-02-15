Общество 15 февраля 2023, 19:00 Россиянам рассказали, как вернуть деньги в случае списания неверной суммы при оплате проезда

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Иногда пассажиры сталкиваются с ситуацией, когда при оплате проезда списалась неверная сумма. О том, как вернуть деньги в этом случае, сообщил сайт РИАМО.

В первую очередь, пассажиру необходимо проверить точную стоимость поездки, ведь тарифы по маршрутам часто меняются.

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Если же при оплате проезда произошла ошибка, то для возвращения средств пользователям карт «Тройка» и «Стрелка» необходимо обратиться в службу поддержки с указанием даты и времени платежа.

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