15 февраля 2023, 19:00
Россиянам рассказали, как вернуть деньги в случае списания неверной суммы при оплате проезда
Иногда пассажиры сталкиваются с ситуацией, когда при оплате проезда списалась неверная сумма. О том, как вернуть деньги в этом случае, сообщил сайт РИАМО.
В первую очередь, пассажиру необходимо проверить точную стоимость поездки, ведь тарифы по маршрутам часто меняются.
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Если же при оплате проезда произошла ошибка, то для возвращения средств пользователям карт «Тройка» и «Стрелка» необходимо обратиться в службу поддержки с указанием даты и времени платежа.
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