Россиянам рассказали, как вернуть билет и получить обратно полную стоимость

Перед приобретением билета на мероприятие важно выяснить, кто именно его продает. Реализацией могут заниматься сами организации или официальные посредники, перечисленные на их сайтах. Как правило, оплата услуг таких посредников находится в пределах 10% от стоимости билета.

«Помните, что при возврате билета вам вернут только стоимость, указанную на самом билете. Оплаченные услуги посредников при возврате не возвращаются», — отмечают в Роспотребнадзоре. Поэтому во время покупки обязательно проверьте, чтобы цена билета не отличалась от цифры, указанной в интернете.

Если вы решили не идти на концерт или шоу, то полную стоимость билета можно вернуть, если сдать его не позднее 10 дней до даты проведения мероприятия. Отдать обратно деньги организации должны и при отмене или переносе выступления.

Половина суммы возвращается, если вы сдаете билет не менее чем за пять дней до мероприятия, а 30% можно получить обратно не позднее чем за три дня. Если вы решили сдать билеты за два дня или перед шоу, организация вправе не возвращать деньги.