Общество 27 декабря 2022, 19:08 Россиянам рассказали, как узнать о слежке работодателя за рабочей техникой

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Многие российские компании используют специальное программное обеспечение для мониторинга рабочего процесса своих сотрудников. О том, как распознать слежку работодателя, рассказал завкафедрой Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов в интервью Life.

По словам эксперта, такие действия со стороны работодателя являются вполне законными, ведь он вправе контролировать исполнение и качество работы.

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Узнать о слежке работник может самостоятельно. Для этого в компьютерах на базе Windows необходимо открыть вкладку «Диспетчер», перейти на «Процессы» и посмотреть, работает ли какое-либо программное обеспечение для мониторинга в фоновом режиме.

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