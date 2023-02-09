Общество 09 февраля 2023, 16:42 Россиянам рассказали, как узнать о наличии задолженностей и оплатить административные штрафы

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Сотрудники ведомств стали участниками дискуссии и в рамках круглого стола в эфире «Вечерней Москвы» напомнили россиянам, как узнать о своих задолженностях и оплатить административные штрафы.

По словам специалистов, человек может обжаловать выписанный штраф в течение 10 дней. Если же оплата по этому штрафу не будет проведена в течение 60 дней, то к делу подключатся судебные приставы.

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Отмечается, что срок добровольного исполнения, при котором россияне могут оплатить штраф через свой личный кабинет на Госуслугах, составляет пять дней.

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