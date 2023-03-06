Общество 06 марта 2023, 13:41 Россиянам рассказали, как уволиться с работы дистанционно

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Удаленный формат работы стал особенно популярным со времен начала пандемии. О том, как уволиться с работы, находясь при этом на другом конце земного шара, сообщила «Парламентская газета».

Отмечается, что работник может отправить работодателю заявление об увольнении по почте. Также сотрудник вправе оформить доверенность на своего представителя, который за него пройдет все процедуры по расторжению трудового договора.

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Если же у работника имеется возможность использовать свою электронную подпись, то в таком случае он может отправить соответствующие документы по электронной почте.

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