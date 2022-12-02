Общество 02 декабря 2022, 13:50 Россиянам рассказали, как увеличить шансы на получение кредита

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Проще всего получить кредит в том банке, в котором вы получаете зарплату. Даже если вы имеете небольшую зарплату, менеджеры все равно могут одобрить вам кредит. Подробнее об этом написали «Дни.ру».

Чтобы ваши шансы на одобрение кредита повысились, можно оформить страховку на жизнь и здоровье. Таки образом банк может предложить вам кредит по более низкой ставке. Также повысить шансы на кредит помогут дополнительные документы, где указан ваш основной и дополнительный доходы.

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«Возьмите справку с работы о зарплате. Если получаете дополнительный доход, укажите это в анкете и тоже прикрепите подтверждающий документ», — добавили банковские эксперты.

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