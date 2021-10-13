Россиянам рассказали, как увеличить пенсию

Российские пенсионеры могут обратиться в отделения Пенсионного фонда с просьбой об увеличении выплат. Сделать это могут люди, имеющие стаж работы в СССР, написало издание PRIMPRESS.

Простой способ повышения выплат раскрыла пенсионный эксперт Анастасия Киреева. Для решения вопроса необходимо обратиться в Пенсионный фонд России.

«Немало сообщений от пенсионеров, которым удалось учесть трудовой стаж времен СССР к пенсии, направляя письменное обращение в ГУ Пенсионного фонда РФ по региону», — рассказала юрист.

Анастасия Киреева добавила, что отправлять обращение в региональный ПФ необходимо в том случае, когда местное отделение фонда отказывается учитывать периоды работы в Советском Союзе. Эксперт считает, что сначала можно отправить заявление в электронном виде, и если вопрос не решится с первой попытки, стоит проявить настойчивость и повторить заявление, но отправить его уже в письменном виде.

Пенсии в России вырастут в 2022 году. С 1 января проведут индексацию страховых пенсий, с 1 апреля - социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.