Россиянам рассказали, как уснуть во время стресса

Руководитель Центра медицины сна ФМБА, сомнолог Александр Калинкин перечислил факторы, которые мешают засыпать человеку во время стресса. По его словам, не стоит прибегать к кофе и алкоголю, а вот спорт, бытовые дела и «белый шум», напротив, помогут расслабиться и скорее погрузиться в сон, передала «Вечерняя Москва».

«Алкоголь лучше не принимать. Да, после алкоголя человек быстрее заснет, расслабится, но он раньше проснется и все равно будет разбитым и уставшим. Поэтому от такого способа лучше отказаться», — процитировала слова сомнолога «Газета.ru».

Физические упражнения могут ускорить засыпание, однако заниматься прямо перед тем, как отправиться в кровать, ими не стоит. По словам специалиста, это только усугубит ситуацию, как и чашка выпитого кофе.

«Хороший способ быстро заснуть — создание „белого шума“. Например, звуки шума моря, падающей воды, водопада, листвы. Все это отвлекает человека от мыслей. Можно поставить на телефоне спокойный фильм, но экран не должен быть включен», — заключил специалист.