Общество 17 февраля 2023, 15:19 Россиянам рассказали, как ускорить сделку по продаже квартиры

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Владельцам квартир иногда нужно срочно продать свою недвижимость, и есть несколько способов ускорить процесс. Об этом сообщили «Дни.ру».

Как правило, для ускорения сделки есть две причины. Первая — человек покидает страну и старается закончить все дела в короткие сроки. Вторая — деньги нужны для покупки новой квартиры, и вариант уже найден.

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Главное, что можно сделать для ускорения процесса продажи — это подготовить все документы. Например, выписку из ЕГРН и справку об отсутствии задолженности за коммуналку можно получить заранее.

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Также быстрее будет, если сделать выбор в пользу электронной регистрации. Тогда процедура займет до двух дней, в то время как через МФЦ придется ждать неделю.

Однако стоит с осторожностью относиться к срочным продажам и все внимательно проверять. Если владельца уже после продажи признают банкротом, сделку могут аннулировать.