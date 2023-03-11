Общество 11 марта 2023, 17:37 Россиянам рассказали, как ускорить работу смартфона IT-эксперт Джакония: чтобы ускорить работу смартфона, нужно ежемесячно чистить кэш freepik

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Смартфоны со временем начинают работать медленнее из-за забитой памяти — чтобы этого не происходило, желательно очищать кэш в настройках телефона и в браузере каждый месяц, сообщил РИА «Новости» руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «Мегафона» Александр Джакония. Он отметил, что скорость работы смартфона в первую очередь зависит как раз от уровня свободной памяти.

Память делится на внутреннюю, где хранятся данные, и внешнюю, которая отвечает за многозадачность. Большая доля памяти на Android и iOS приходится на раздел «Другое», где хранятся системные и сохраненные файлы, данные игр, загрузки из интернета, уточнил Джакония.

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Также на скорость работы телефона влияют установленные приложения. Стоит отключать автообновления и не держать десятки приложений свернутыми, но не закрытыми.

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Чтобы освободить место на телефоне, можно перенести фото и видео в облако, скачать их на компьютер или вовсе удалить ненужные. В крайнем случае, если этого оказалось недостаточно, можно вернуть смартфон к заводским настройкам, но перед этим не забыть сохранить важную информацию в альтернативных хранилищах данных. Память устройства очистится полностью.