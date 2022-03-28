Россиянам рассказали, как ускорить работу компьютера

Автор и ведущий программы «Чудо техники» на НТВ Сергей Малоземов предложил россиянам, столкнувшимся с медленной работой компьютера, провести так называемую генеральную уборку. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Во-первых, эксперт советует отключить автозагрузку некоторых приложений.

«Если компьютер начинает вести себя несколько тормознуто, нужно провести „генеральную уборку“. Первым делом можно зайти в пункт настроек, который называется „автозагрузка“. Это список тех приложений, которые запускаются одновременно со стартом компьютера. Если посмотреть список, выяснится, что далеко не все из того, что сразу начинает работать, вам на самом деле нужно. Многие программы во время установки включают себя в список автозагрузки и в фоновом режиме начинают работать, подъедая дефицитные ресурсы компьютера», — объяснил он.

Также можно оптимизировать память компьютера, то есть провести дефрагментацию. Этот процесс собирает воедино и складывает в одно место «куски», которые относятся к определенным задачам.

Кроме того, можно ускорить работу с помощью удаления ненужных файлов. Для этого нужно удалить неиспользуемые изображения, фото, видео, а затем очистить корзину, заключил эксперт.