Россиянам рассказали, как уменьшить коммунальные платежи

Сегодня некоторые граждане России могут получить помощь от государства в оплате коммунальных услуг. Кому доступна такая льгота, рассказал агентству «Прайм» генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко.

«Если доход вашей семьи на одного ее члена меньше минимума, установленного регионом, то государство берет на себя обязанность субсидирования расходов на ЖКХ», — указал Минко.

Эксперт отметил, что пока эти льготы касаются, в основном, малоимущих россиян. Однако уже через несколько лет и другие категории граждан смогут рассчитывать на частичную или даже полную оплату коммуналки.

Сергей Минко также добавил, что россиянам в некоторых случаях не нужно платить взносы на капитальный ремонт. Это касается тех, кто живет в муниципальной квартире.

В России планируют масштабную модернизацию объектов ЖКХ. В ближайшее время на эти цели выделят 150 миллиардов рублей. Планируется расширить и программы по расселению аварийного жилья. Первыми в очереди, помимо нескольких регионов, будут Санкт-Петербург и Севастополь.