Россиянам рассказали, как ухаживать за кожей весной

Врач-дерматолог Татьяна Баллирано рассказала россиянам, почему с наступлением весны нужно следить за кожей более тщательно. По ее словам, самое главное в этот период — это наносить крем с фактором защиты. Об этом передала «Вечерняя Москва».

«Самое главное, о чем нужно помнить, — весеннее солнышко очень коварно. При выходе на улицу обязательно нужно нанести крем с фактором защиты. Желательно, чтобы это была защита SPF 50. Сейчас в арсенале есть множество хороших кремов: и солнцезащитные, и тональные позиции с хорошим фактором защиты. Они и легкие, и безопасные. Без SPF-фактора на улицу выходить нельзя», — подчеркнула она.

При этом все косметические средства следует покупать максимально щадящие. Хорошо, если в сыворотках и кремах содержится достаточное количество активных питательных веществ. Кроме того, полезным будет нанести на кожу тоник, чтобы нормализовать pH кожи.

Кислотные маски в этот период делать нежелательно. Специалист отмечает, что лучше покупать увлажняющие или питательные. Про пилинги стоит забыть до наступления холодов.

«Можно все еще использовать витамин C. А вот витамин A нужно убрать из всех кремов, сывороток и так далее. Такие продукты могут усилить пигментацию», — пояснила Баллирано и добавила, что кремы для области вокруг глаз можно использовать в привычном режиме.