08 февраля 2023, 18:36
Россиянам рассказали, как удалить информацию о себе из интернета
При распространении в интернете информации, несоответствующей действительности, человек вправе требовать удаления ссылок в поисковиках. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Для начала необходимо обратиться в службу поддержки поисковой системы — это может быть «Яндекс» или же Google. В претензии необходимо предоставить обоснования в виде списка ссылок, содержащих недостоверную информацию.
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Отмечается, что специалисты службы поддержки поисковика должны принять решение в течение 10 дней.
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