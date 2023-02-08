Общество 08 февраля 2023, 18:36 Россиянам рассказали, как удалить информацию о себе из интернета

Читать 360tv в

При распространении в интернете информации, несоответствующей действительности, человек вправе требовать удаления ссылок в поисковиках. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Для начала необходимо обратиться в службу поддержки поисковой системы — это может быть «Яндекс» или же Google. В претензии необходимо предоставить обоснования в виде списка ссылок, содержащих недостоверную информацию.

Реклама

Отмечается, что специалисты службы поддержки поисковика должны принять решение в течение 10 дней.

Реклама