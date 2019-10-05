Россиянам рассказали, как уберечься от нападения агрессивной собаки
Как пишет РИА «Новости», если вы видите собаку, которая вот-вот накинется, то нужно встать перед ней и уверенным, твердым голосом произнести такие команды как: «Сидеть!», «Место!» или «Стоять!». Такие действия могут отвлечь агрессивное животное, которое растеряется и отступит.
Кроме того, если не получается совладать с паникой, то можно пустить в ход зонтик, любую палку или камень. Этими предметами можно кинуть в собаку и отступать назад, при этом нужно помнить, что нельзя поворачиваться спиной.
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В том случае если собака продолжает двигаться дальше, самым лучшим вариантом будет обмотать курткой или шарфом руку и выставить ее перед собой. Когда собака попробует за нее укусить, необходимо ударить животное по верхней челюсти. Специалисты также отмечают, что нос, язык и пах являются у собаки болевыми точками.
Если все же произошел укус, то рано следует обработать перекисью водорода или обильно полить водой. Края лучше всего смазать йодом и перевязать рану. После этого нужно обязательно обратиться за помощью в травмпункт.