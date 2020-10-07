Россиянам рассказали, как уберечься от мошенников в форме сотрудников ЖКХ или полиции

Мошенники изобретают все новые способы обмана россиян. Иногда они вымогают деньги, указывая на вымышленную задолженность за коммунальные услуги. Причем зачастую действуют в паре.

Сейчас популярны схемы, в которых задействованы лжеполицейские, мнимые судебные приставы или подставные сотрудники ЖКХ. Об этом РИА «Новости» рассказали эксперты Национального центра финансовой грамотности.

«Работая вдвоем, один из мошенников, по легенде, представится сотрудником вашей управляющей компании, а другой — сотрудником государственной службы», — рассказал один из его специалистов Игорь Григорьянц.

Он добавил, что граждане чуть ли не на подсознательном уровне больше доверяют людям в форме. Особенно если с ними вместе пришли якобы сотрудники управляющей компании. Прежде чем пустить таких визитеров в дом, необходимо удостовериться, что они именно те, за кого себя выдают. Для этого достаточно позвонить в управляющую компанию или иное госучреждение.

«Убедитесь, что люди с советующим именем и фамилией являются ее сотрудниками и пришли именно к вам», — заметил Григорьянц.

Эксперт Елена Бобкова добавила, что приемов у мошенников, которые хотят попасть в квартиру и навязать свою «легенду» жертве, множество. Среди них встречаются «плановые обходы», «возникшая задолженность» и «реализация мер социальной и плановой поддержки». Под этими и другими предлогами у людей вымогают деньги, угрожают отключить свет, воду, тепло или газ, а потом предлагают заплатить наличными или переводом через терминал часть суммы.

«Помните, за дверью могут быть не только мошенники, но и грабители, а это — куда опаснее», — заметила специалист. Именно поэтому необходимо подробно рассказать о проблеме старшим родственникам.

«Наши родители должны понимать, что все задолженности такого рода оплачиваются только через банк», — заключила Бобкова.