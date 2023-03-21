Общество 21 марта 2023, 16:39 Россиянам рассказали, как уберечь загородный дом от паводка

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С наступлением весны возрастает вероятность паводков и подтоплений, больше всего этому подвержены загородные дома. О том, как уберечь свой участок от наводнения, сообщило РИА «Новости».

Отмечается, что предусмотреть возможные риски подтопления жилища стоит еще на этапе строительства, для этого необходимо измерить высоту участка и провести анализ грунта.

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Как сообщили «Дни.ру», при незначительном затоплении можно вырыть на участке траншеи для сбора воды.

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