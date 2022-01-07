Россиянам рассказали, как уберечь машину от эвакуации

Соблюдение правил парковки и соблюдение Правил дорожного движения (ПДД) поможет гражданам избежать эвакуации своего личного автомобиля. Это этом агентству «Прайм» рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Юрист сообщил, что многие автолюбители идут на определенные уловки, чтобы их машину не эвакуировали: привязывают к дереву цепью или прицепляют к автомобилю знак инвалида, а также намерено ставят транспортное средство в неудобном для эвакуации месте.

Однако, по словам Миронова, эти хитрости легко пресекаются службами по эвакуации благодаря современным техническим средствам.

«Самый простой способ избежать принудительной эвакуации транспортного средства — быть законопослушным и парковаться там, где разрешено ПДД РФ», — заключил он

Юрист объяснил, что инвалидные автомобили тоже могут быть эвакуированы, если они припаркованы не в соответствии с правилами ПДД.

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